İzlanda U19 - Norveç U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U19 Şampiyonası

İzlanda U19 - Norveç U19 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U19 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İzlanda U19 ile Norveç U19 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İzlanda U19 - Norveç U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İZLANDA U19 - NORVEÇ U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İzlanda U19 - Norveç U19 maçı 7 Temmuz Cuma günü saat 22:00'de UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

İzlanda U19 - Norveç U19 MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE