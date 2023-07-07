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İzlanda U19 - Norveç U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U19 Şampiyonası

Avrupa U19 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İzlanda U19 ile Norveç U19 kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İzlanda U19 - Norveç U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 10:10 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 10:40
İzlanda U19 - Norveç U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U19 Şampiyonası

İzlanda U19 - Norveç U19 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U19 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İzlanda U19 ile Norveç U19 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İzlanda U19 - Norveç U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İZLANDA U19 - NORVEÇ U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İzlanda U19 - Norveç U19 maçı 7 Temmuz Cuma günü saat 22:00'de UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

İzlanda U19 - Norveç U19 MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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