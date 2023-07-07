Haberler Futbol BAD BOYS 3 FİLMİNİN KONUSU NE? | Bad Boys:Her Zaman Çılgın filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

BAD BOYS 3 FİLMİNİN KONUSU NE? | Bad Boys:Her Zaman Çılgın filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

2020 yılında vizyona giren ve yönetmen koltuğunda Adil El Arbi ile Bilall Fallah'ın yer aldığı Bad Boys 3 filmi, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Televizyonda gösterimi gerçekleştirilecek olan Bad Boys 3 filmi merakla bekleniyor. Heyecan dolu sahneleri ile nefes kesecek olan Bad Boys 3 filmi ile ilgili merak edilen her detay haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 09:28
BAD BOYS 3 FİLMİNİN KONUSU NE? | Bad Boys:Her Zaman Çılgın filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Bad Boys 3 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Bad Boys 3 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2020 yapımı komedi aksiyon filmi Bad Boys detayları haberimizde...

BAD BOYS 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mike Lowery ve Marcus Burnnet, narkotikten sorumlu olan iki polistir. Mike Lowery, orta yaş krizinin etkileri ile baş etmeye çalışırken, Marcus Burnett polis müfettişi olarak kariyerine devam eder. İkili, bu sefer bir uyuşturucu baronu olan Armando Armas'ın peşine düşer. Ancak Armando'yu yakalamak pek de kolay değildir. Aynı zamanda soğukkanlı bir katil olan Armando'nun peşine düşen ikili, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulur.

BAD BOYS 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Will Smith
  • Michael Bay
  • Vanessa Hudgens
  • Jacob Scipio
  • Joe Pantoliano
  • Paola Núñez
  • Alexander Ludwig
  • Kate del Castillo
  • Charles Melton
  • DJ Khaled
  • Nicky Jam
  • Theresa Randle
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira SABAH Spor'a konuştu! Arda Güler için çarpıcı yorum: "En büyük özelliği..."
Gözlerden kalpler fışkırttı! Kim demiş annesi diye tıpkı babası! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin artık saklanmıyor!
F.Bahçe'ye koşuyor! İşte alacağı maaş
G.Saray'da o isim Süper Lig ekibine kiralanacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İzlanda U19 - Norveç U19 maçı saat kaçta?
Yunanistan U19 - İspanya U19 maçı saat kaçta?
Seyahatsever Projesi nedir, nasıl başvurulur?
Aile Destek Ödemeleri bu ay son mu?
Temmuz ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da o isim Süper Lig ekibine kiralanacak! G.Saray'da o isim Süper Lig ekibine kiralanacak! 10:04
Transfer izni istedi! "Hayallerim için..." Transfer izni istedi! "Hayallerim için..." 09:39
BAD BOYS 3 FİLMİNİN KONUSU NE? BAD BOYS 3 FİLMİNİN KONUSU NE? 09:28
Almanya'dan geliyor! Menajeriyle görüşüldü Almanya'dan geliyor! Menajeriyle görüşüldü 09:16
Altay'dan geleceği hakkında flaş karar! Altay'dan geleceği hakkında flaş karar! 09:16
İzlanda U19 - Norveç U19 maçı saat kaçta? İzlanda U19 - Norveç U19 maçı saat kaçta? 09:15
Daha Eski
Yunanistan U19 - İspanya U19 maçı saat kaçta? Yunanistan U19 - İspanya U19 maçı saat kaçta? 09:08
İkinci rakip Strasbourg oldu İkinci rakip Strasbourg oldu 07:24
Kuzyaev’e 4 yıllık anlaşma Kuzyaev’e 4 yıllık anlaşma 07:21
Torreira elemeye yetişemeyecek Torreira elemeye yetişemeyecek 00:26
Pereira'dan Arda Güler sözleri! "Gelecekte ne olacağını..." Pereira'dan Arda Güler sözleri! "Gelecekte ne olacağını..." 00:20
G.Saray'da Torreira şoku! Resmi açıklama geldi G.Saray'da Torreira şoku! Resmi açıklama geldi 00:13