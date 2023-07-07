BAD BOYS 3 FİLMİNİN KONUSU NE? | Bad Boys:Her Zaman Çılgın filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Bad Boys 3 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Bad Boys 3 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2020 yapımı komedi aksiyon filmi Bad Boys detayları haberimizde...

BAD BOYS 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mike Lowery ve Marcus Burnnet, narkotikten sorumlu olan iki polistir. Mike Lowery, orta yaş krizinin etkileri ile baş etmeye çalışırken, Marcus Burnett polis müfettişi olarak kariyerine devam eder. İkili, bu sefer bir uyuşturucu baronu olan Armando Armas'ın peşine düşer. Ancak Armando'yu yakalamak pek de kolay değildir. Aynı zamanda soğukkanlı bir katil olan Armando'nun peşine düşen ikili, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulur.