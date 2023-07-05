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Porto Fran Navarro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Portekiz 1. Lig ekiplerinden Porto, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Fran Navarro'yu kadrosuna kattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 19:10
Porto Fran Navarro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Portekiz temsilcisi Porto, 25 yaşındaki santrfor Fran Navarro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Porto, gelecek sezon için kadro takviyelerine devam ediyor. Mavi-beyazlılar, 25 yaşındaki İspanyol santrfor Fran Navarro ile 2 yıllığına anlaşma sağlandığını bildirdi. Navarro transfer sonrası yaptığı açıklamada, Porto gibi bir kulüpte oynamayı sürekli hayal ettiğini dile getirdi.

25 yaşındaki golcü futbolcu, geride kalan sezonda Portekiz ekibi Gil Vicente'de çıktığı 34 lig maçında 17 gol, 2 asist üretti.

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