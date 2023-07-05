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İsrail U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U21 Şampiyonası

Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İsrail U21 ile İngiltere U21 kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsrail U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:14 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:20
İsrail U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U21 Şampiyonası

Fransa U21 - Ukrayna U21 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Fransa U21 ile Ukrayna U21 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa U21 - Ukrayna U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA U21 - UKRAYNA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa U21 - Ukrayna U21 maçı 5 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Fransa U21 - Ukrayna U21 MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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