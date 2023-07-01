Haberler Futbol İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | 1 Temmuz 2023 İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | 1 Temmuz 2023 İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'yi geçerken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise aylarca alarm vermesinin ardından nihayet yüzde 10'un üzerine çıktı. 1 Temmuz Cumartesi barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 10:50
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI | 1 Temmuz 2023 İstanbul barajlarında son durum

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 1 Temmuz Cumartesi günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 43,97 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 24,45 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 28,45 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 3,91 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 5,14 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Saatlerce sevgilisinin göğsünde yattı... Miray Daner yeni sevgilisiyle teknede aşka geldi!
Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı görüntüler gündem oldu! Bora Akkaş sessizliğini bozdu eşi Oben Alkan'dan özür diledi...
F.Bahçe'de Becao olmazsa o gelecek
Transferde de ezeli rekabet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İspanya U21 - İsviçre U21 maçı saat kaçta?
Gürcistan U21 - İsrail U21 maçı saat kaçta?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 Haziran enflasyon ne zaman açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un transfer savaşı! F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un transfer savaşı! 10:49
Buruk'tan Zaha yerine sürpriz tercih! Buruk'tan Zaha yerine sürpriz tercih! 10:29
F.Bahçe'de Becao olmazsa o gelecek F.Bahçe'de Becao olmazsa o gelecek 09:51
Transferde de ezeli rekabet! Transferde de ezeli rekabet! 09:45
İstanbul barajları son durum İstanbul barajları son durum 09:27
İspanya U21 - İsviçre U21 maçı saat kaçta? İspanya U21 - İsviçre U21 maçı saat kaçta? 08:17
Daha Eski
Gürcistan U21 - İsrail U21 maçı saat kaçta? Gürcistan U21 - İsrail U21 maçı saat kaçta? 08:13
"Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?" "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?" 07:10
Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler 01:17
Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler Dünya yıldızları boşta! İşte Süper Lig devlerinin peşindekiler 01:17
Samatta F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Samatta F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 23:31
G.Saray'a bayram hediyesi! Görüşme gerçekleşti G.Saray'a bayram hediyesi! Görüşme gerçekleşti 23:31