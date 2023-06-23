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Malazgirt’te futbol akademisi kuruldu

Muş’un Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Malazgirt Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından futbol akademisi kuruldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 20:40
Malazgirt’te futbol akademisi kuruldu
Malazgirt'te antrenör Harun Çelik tarafından açılan futbol akademisinde yaklaşık 50 genç hayallerine kavuşmak için eğitim görüyor. Malazgirt Şehir Stadında haftada 7 gün antrenman yaptıklarını ifade eden Harun Çelik, akademinin Malazgirtli gençleri her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kurulduğunu söyledi. Çelik, "Öncelikle bize bu imkânları sağlayan Malazgirt Kaymamalığı, Malazgirt Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne çok teşekkür ederim. Amacımız burada gençlerimizi sokaktan, kötülükten uzak tutmak, Malazgirt'e yakışır birer genç yetiştirmektir. 3 hoca eşliğinde çalışıyoruz. Bugün antrenmanlara başladık. Kayıtlı 50 sporcumuz var. Ayrıca kayıt yapmak için her gün aramıza katılan kardeşlerimiz var. Yavaş yavaş sayımızı 100 sporcuya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu 100 sporcumuzu kötü alışkanlıklardan, terörden, uyuşturucu maddelerden kurtarıp sporla hayata bağlayacağız" dedi.

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