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Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup Final

İngiltere FA Cup'da heyecan devam ediyor. Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 12:30
Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup Final

Manchester City - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FA Cup'ta final heyecanı yaşanıyor. Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Manchester United maçı 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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