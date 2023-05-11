TFF, 'Omuz Omuza' yardımlaşma ve dayanışma kampanyası çerçevesinde anlamlı bir organizasyona imza atarken, futbolcular ve sanatçılar gösteri maçında bir araya geldi. Ligden çekilen Hatayspor'un yeni sezonda maçlarını oynayacağı Mersin Stadı'nda depremzede çocuklar ve futbol ailesi ile sanatçılar maçta karşılaştı. A Spor ve TRT Spor'dan yayınlanan maçı tüm sporseverler ücretsiz izledi.



TFF'DEN 50 TL BAĞIŞ

Gösteri maçını izlemeye gelerek destek veren her futbolsever adına TFF, "Omuz Omuza" kampanyasına 50 TL bağış yaptı. Kırmızı ve beyaz takım olarak iki takımın teknik direktörlüğünü Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel ve Adana Demirspor hocası Montella üstlendi. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Hamit Altıntop, Yattara, Sabri Sarıoğlu, Onyekuru, Belhanda ve Erce Kardeşler gibi isimler yer aldı.



HER ŞEY SİZİN İÇİN

Mersin Stadyumu'ndaki gösteri maçına sporseverler büyük bir ilgi gösterdi. Ücretsiz olan gösteri maçını izlemeye gelerek destek veren her futbolsever adına Türkiye Futbol Federasyonu, "Omuz Omuza" kampanyasına 50 TL bağış yaptı.



ÇOCUKLARA KUPA VERİLDİ

Omuz Omuza gösteri maçının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla kupa ve madalya töreni gerçekleştirildi. Depremzede çocuklara kupaları verildi. Bu çok özel etkinlik, Alişan ve Ferhat Göçer'in verdiği konserinin ardından sona erdi.



Gösteri maçına katılan depremzede çocukların formalarının arkasında deprem felaketinde zarar gören şehirlerin isimleri yer aldı.