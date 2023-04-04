Aynen devam

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Bir takım ligden çekilirse sonraki maçları otomatikman 3-0 mağlup olur. Oynadığı maçlar silinmez, bu maçlar tescil edilmiştir. Kulüplerin kararına göre bu iş olmaz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 06:50
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Double Pass ile yapılan iş birliği anlaşmasında günlerdir gündemi meşgul eden Gaziantep FK ve Hatayspor'un hükmen mağlubiyet kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulunup son noktayı koydu. Başkan Büyükekşi şunları söyledi: "Aceleyle bir karar almadık. Bundan önceki geçmiş uygulamalara, 30 yıldır uygulanan kararlara baktık. Samsunspor'la başlayıp deprem, sel felaketlerinde TFF hep aynı kararı almıştır. Bir takım herhangi bir şekilde ligden çekilirse ondan sonraki maçları otomatikman 3-0 mağlup olur. Oynadığı maçlar silinmez. Bu maçlar qtescil edilmiştir. Kartlar, ödemeler olmuştur. Uygulama açık ve şeffaf. Yapılan hep aynı. O zamana kadar oynanan maçlar tescil edilir. Alanya Kestelspor trafik kazası geçirdi ve 9 oyuncu yaralandı. Onlara 'Bu zamana kadar maçlarınız tescil edilir. Bundan sonrası 3-0 hükmen kabul edilir. Bu şekilde devam edersiniz. Çekilirseniz de sizi küme düşürmeyiz' dedik. Bunun aynısı daha önce Samsunspor'a da olmuştur. Biz yeni bir karar almadık."

KULÜPLERİN KARARINA GÖRE BU İŞ OLMAZ

"Herhangi bir mücbir sebep olmasaydı bu takımlar 3-0 mağlup oldukları için küme düşerlerdi. Ortada bir deprem var. Küme düşmeme konusunda onlara olanak sağladık. Yenilmiş olsalar bile düşmeyeceklerine yönelik bir karar aldık. Süper Lig'den 4 takım düşüyordu, bunu 2'ye düşürdük. Kulüpler Birliğinin bir karar alma yetkisi yok. Kulüplerin kararına göre bu iş olmaz. Cuma akşamı geç saatlerde müracaat oldu. 6 kulüp bunu talep ediyor. Gaziantep FK ve Hatayspor'u çıkarırsak 11 kulüp bunun tersi yönünde kararı var. Kamuoyunu meşgul etmeyelim. Ortamı gerginleştirmeden ligi güzel bir şekilde devam ettirelim ve marka değerine zarar vermeyelim."

Sadece derbiye manuel hakem

"O konuda yanlış anlaşılma var. Sadece derbinin hakemi manuel atandı, diğerleri algoritmayla atandı. MHK'nın böyle bir talebi oldu. Belçika'da da böyle uygulamalar oluyor. Bazen en zor maça manuel olarak atayabiliyorlar. Biz de MHK'ya izin verdik."

Başkanımıza teşekkürler

"Hazine Bakanlığımızın, ilgili kanunu değiştirerek stopajı 5 günde iade etmesi TBMM'den geçmiş durumda. Altyapı ve amatörlere kullanma zorunluluğu getirdi. Kulüplerimiz ilave yükümlülüğe girmeden altyapılarına harcayabilecek. Türk futbolunun gelişmesine destek veren Cumhurbaşkanımıza, Hazine Bakanımıza, Spor Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Akademi zorunluluğu

Akademi modeli için Belçikalı Double Pass'la imza töreninde konuşan Mehmet Büyükekşi, "Yeni sezondan itibaren Süper Lig'de akademi zorunluluğu kararı aldık. Bir sonraki sezon da 1. Lig'de zorunlu olacak. Altyapıların her yıl en az 2 futbolcu vermesini bekliyoruz. Milli takımların başarısını da bu projenin sağlıklı yürümesine bağlıyoruz" sözlerini sarf etti.

Orta görevde

"Devre arası paylaşım modası başladı. Doğru bulmuyoruz. Türk futboluna zarar veriyor. Önce hocalarıyla, futbolcularıyla ilgilenmelerini istiyoruz. Hakemler hata yapabilir. Önemli olan iyi niyetli olması. MHK başkanını yeni değiştirdik. Başka düşüncemiz yok."

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