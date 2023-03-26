Kuzey İrlanda - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Kuzey İrlanda - Finlandiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kuzey İrlanda ile Finlandiya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kuzey İrlanda - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KUZEY İRLANDA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzey İrlanda - Finlandiya maçı 26 Mart Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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KUZEY İRLANDA - FİNLANDİYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kuzey İrlanda

Peacock-Farrell; Ballard, Cathcart, Brown; Bradley, McNair, S. Charles, Saville, Lewis; Magennis, D. Charles

Finlandiya

Hradecky; Alho, Vaisanen, Ivanov, Jensen; Lod, Kairinen, Kamara, Antman; Pohjanpalo, Pukki