Haberler Futbol Luis Figo ve Zvonimir Boban'dan "Omuz Omuza" kampanyasına destek

Luis Figo ve Zvonimir Boban'dan "Omuz Omuza" kampanyasına destek

Futbolun eski yıldızları Luis Figo ve Zvonimir Boban; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde 1 Mart'ta başlayan "Omuz Omuza" kampanyasına destek çağrısı yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 13:15
Luis Figo ve Zvonimir Boban'dan "Omuz Omuza" kampanyasına destek

Türkiye Futbol Federasyonu; Portekizli eski yıldız futbolcu Luis Figo ve Hırvatistan'ın efsane isimlerinden Zvonimir Boban'ın çektikleri destek videolarını yayımladı.

Luis Figo, çektiği videoda "Türkiye'de ailelerini ve evlerini kaybeden insanların iyileşmesine hep birlikte yardım edelim." ifadelerini kullanarak kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Zvonimir Boban da 15 Haziran'a kadar sürecek kampanyaya katılım çağrısı yaparak, "Türkiye'deki dostlarımız çok zor günler geçiriyor. Sadece dualarımıza dahil etmekle kalmayalım. Depremzedelere yardım etmek için bu kampanyaya katılalım." ifadelerine yer verdi.

"Omuz Omuza" kampanyasında elde edilecek gelirle, depremin etkilediği şehirlere, kalıcı konut ve konteyner kent gibi barınma alanları yapılacak.

DİĞER
Geniş Aile'nin yıldızı Bora Akkaş baba oluyor! Oben Alkan ile 1 ay önce evlenmişti...
Hülya Koçyiğit'in eşi Selim Soydan'dan korkutan haber! 'Izdırap çekiyordu' dedi Yeşilçam'ın usta ismine Filiz Akın ve Selda Alkor'dan mesaj gecikmedi
Kloop'un gözünden düştü! F.Bahçe'ye önerildi
Iwobi F.Bahçe'ye gidecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ronaldo'dan depremzedelere destek!
Icardi'den Mbappe’ye tebrik mesajı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Berat Kandili ne zaman 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bursaspor-Amedspor maçı öncesi saha karıştı Bursaspor-Amedspor maçı öncesi saha karıştı 13:48
Montpellier - Angers maçı saat kaçta? Montpellier - Angers maçı saat kaçta? 13:48
Icardi'den G.Saray'a büyük müjde! Icardi'den G.Saray'a büyük müjde! 13:46
G.Saray Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü G.Saray Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü 13:26
Güneş biletini kesmişti! N'Koudou'nun geleceği belli oldu Güneş biletini kesmişti! N'Koudou'nun geleceği belli oldu 13:28
Nottingham Forest - Everton maçı saat kaçta? Nottingham Forest - Everton maçı saat kaçta? 13:35
Daha Eski
Flaş iddia! Altay Bayındır'ın yeni takımı... Flaş iddia! Altay Bayındır'ın yeni takımı... 13:38
Liverpool - Manchester United maçı saat kaçta? Liverpool - Manchester United maçı saat kaçta? 13:38
Troyes - Monaco maçı saat kaçta? Troyes - Monaco maçı saat kaçta? 13:45
Icardi'den Mbappe’ye tebrik mesajı! Icardi'den Mbappe’ye tebrik mesajı! 11:20
Konyaspor - Giresunspor maçı saat kaçta? Konyaspor - Giresunspor maçı saat kaçta? 11:24
Bodrumspor - Altay maçı saat kaçta? Bodrumspor - Altay maçı saat kaçta? 11:33