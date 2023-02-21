Haberler Futbol Konyaspor ile Afyonspor depremzedeler için karşı karşıya geldi

Konyaspor ile Afyonspor depremzedeler için karşı karşıya geldi

Konyaspor ile Afyonspor hatıra bilet gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanacağı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden Konyaspor 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 18:08
Konyaspor ile Afyonspor depremzedeler için karşı karşıya geldi

Konyaspor, hatıra bilet gelirinin tamamı depremzedelere bağışlanacağı dostluk maçında TFF 2. Lig takımlarından Afyonspor'u 5-0 mağlup etti.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda seyircisiz oynanan karşılaşma öncesi Konyaspor, depremden etkilenen şehirlerin plaka kodu ve 'Yaralarımızı Hep Birlikte Saracağız' yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı.

Mücadeleye etkili başlayan Konyaspor maçın 14. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Adil Demirbağ'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. 40.dakikada ise Kondrad'ın yerden sert şutu ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı. Etkili oyununu 2. yarı da sürdüren Konya ekibi 56.dakikada Muriç'in sert şutunu tamamlayan Mame Diouf'un golüyle durumu 3-0 yaptı. 58.dakikada ise Muriç'in açtığı ortaya şık bir kafa vuruşu yapan Mame Diouf takımının 4. kendisinin ise 2.golünü attı. 85. dakikada ise Robert Muriç'in yerden plase vuruşu ile durum 5-0'a geldi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de kimsenin beklemediği ayrılık! Aynı takımdan 2 genç yıldızı transfer edilecek...
6,4 ve 5,8’lik iki büyük depreme Hatay’da yakalandı! Survivor Sema Aydemir yaşadıklarını anlattı: “Herkes çığlık çığlığaydı...”
Jesus'tan Valencia çıkışı!
Zakharyan'dan flaş G.Saray sözleri! Transfer olacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi
Tyler Boyd ülkesine geri döndü! İşte yeni takımı
TUS ertelendi mi 2023? Ertelenen TUS ne zaman yapılacak?
TOKİ İstanbul Arnavutköy Başakşehir Esenler kura başvurusu isim listesi
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
LaLiga'da Barça'ya büyük tepki! LaLiga'da Barça'ya büyük tepki! 18:15
Konyaspor ile Afyonspor depremzedeler için karşılaştı Konyaspor ile Afyonspor depremzedeler için karşılaştı 18:08
Aboubakar'dan anlamlı davranış! Aboubakar'dan anlamlı davranış! 17:07
G.Saray'da çalışmalar sürüyor G.Saray'da çalışmalar sürüyor 16:53
F.Bahçe Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü 16:51
Beşiktaş ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! Beşiktaş ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! 16:26
Daha Eski
Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta? 16:20
G.Saray'a Yunan orta saha! G.Saray'a Yunan orta saha! 16:03
Real Madrid'in onursal başkanı Amancio Amaro Varela vefat etti Real Madrid'in onursal başkanı Amancio Amaro Varela vefat etti 15:51
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? 15:11
Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? 14:59
Zakharyan'dan flaş G.Saray sözleri! Transfer olacak mı? Zakharyan'dan flaş G.Saray sözleri! Transfer olacak mı? 14:54