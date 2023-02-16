Antalya'da aynı otelde kalan Rus ve Ukraynalı sporcular tekme tokat kavga etti

Antalya Kundu'da aynı otele yerleşen Rusya Ligi takımlarından Shinnik Yaroslavl ile Ukrayna ekibi FC Minaj'ın futbolcularının 13 Şubat'taki kavgasından görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Rus futbolcuların otel personeline kaba ve kötü davranması nedeniyle kavga çıktığı, Ukraynalı futbolcuların da buna tepki göstermesi üzerine tarafların birbirine girdiği öne sürüldü. Kavgada bazı oyuncuların kemiklerinin kırıldığı belirtildi. Otelden ayrılan iki takımın farklı otellere yerleştiği öğrenildi.

RUS FUTBOLCU CİDDİ YARALANMA OLMADI

Shinnik Yaroslavl takımında forma giyen Rus futbolcu Artyom Semeykin, "Ciddi bir yaralanma olmadı. Sorun değil ve iyi hissediyorum. Açıkçası hikayenin tamamını bilmiyorum. Odamda uyuyordum sonra bağırışmaları duydum ve koridora koştum. Hemen kalabalığın arasına atladım. Orada 20 kişi vardı. Herkül olmadığım açık ama ülkeme hakaret edildiğinde aksini yapmanın imkansız olduğunu da düşünmüyorum. Uygunsuz davranışlar görür görmez Rusya'yı savundum" dedi.

Olayın Ukrayna kulübü tarafından planlanmış eylem olduğunu savunan Rus futbolcu, "Asansörde bir olay daha yaşandı. Bir oyuncumuz yemekten dönüyordu ve yalnızdı. Asansörde Ukrayna tarafından birkaç kişi yanına yaklaşarak onu kışkırtmaya ve dövmeye başladı. Suçluları ve kazananı belirlemek istemiyorum" diye konuştu.

İKİ KULÜPTEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Olayların yaşanması ve kavga görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından iki kulüp konuyla ilgili olarak resmi internet sitelerinden açıklama paylaştı. Shinnik Kulübü, kavgayı başlatan tarafın kendileri olmadığını ve oyuncuların, saldırıya uğrayan takım arkadaşlarını savunma duygusuyla hareket ettiğini belirtti. Açıklamada, yapılan kontrollerin ardından takımdaki herhangi bir kişide ciddi bir yaralanma olmadığı vurgulandı.

FC Minaj Kulübü ise açıklamasında kavganın nedeninin, Rus takımındaki futbolcuların otel çalışanına yönelik utanç verici davranışları olduğunı ifade etti. Açıklamada ayrıca kavganın sona ermesinin ardından Rusların kendi aralarında tartışmaya devam ettiği ve tartışmayı durdurmaya çalışanların Ukrayna'yı desteklemekle suçlandığı yazıldı.