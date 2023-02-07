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Katar Milli Takımı'nda göreve Carlos Queiroz getirildi

Son dakika spor haberi: Katar Milli Takımı'nda İspanyol Felix Sanchez ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Katar Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, takımın başına Portekizli çalıştırıcı Carlos Queiroz'un getirildiği ifade edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 15:45
Katar Milli Takımı'nda göreve Carlos Queiroz getirildi

Katar Milli Takımı'nın başına Portekizli teknik adam Carlos Queiroz getirildi.

Katar Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ABD, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na kadar milli takımı 69 yaşındaki Queiroz'un çalıştıracağı kaydedildi.

Queiroz, son üç Dünya Kupası organizasyonu 2014 Brezilya, 2018 Rusya ve 2022 Katar'da İran Milli Takımı'nın başında yer almıştı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından İspanyol Felix Sanchez'in görevine son verilmişti.

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