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TFF hayatını kaybeden Samsunsporluları andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 20 Ocak 1989'da otobüsle Malatyaspor deplasmanına giderken trafik kazasında yaşamını yitiren Samsunsporluları andı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 10:56
TFF hayatını kaybeden Samsunsporluları andı

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, 34 yıl önce Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazayla Türkiye'nin mateme büründüğü ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Elim trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve takım otobüsü şoförü Asım Özkan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk futbolunu yasa boğan bu olay sonrası kırmızı-beyazlı renklerinin yanına siyahı ekleyen Samsunspor camiasının derin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyoruz."

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