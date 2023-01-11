Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

Kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar, bir dönem Milan forması giyen Alexandre Pato, son olarak Lille'de oynayan Hatem Ben Arfa, golcü oyuncu Simone Zaza ve uzun yıllar Barcelona'da forma giyen Cristian Tello gibi oyuncuları transfer etmek için birbirleriyle yarışacak.