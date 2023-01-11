Haberler Futbol Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

Son dakika transfer haberleri... Futbolda ara transfer döneminin başlamasına sayılı saatler kaldı. Kulüpler, bonservisi elinde olan isimlere yoğun ilgi gösterecek. Listede dünya futbolundan ve Türkiye'den de önemli yıldızlar var. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 10:30
Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

2022-2023 futbol sezonunda ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak ve 8 Şubat Çarşamba günü sona erecek.

Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

Kulüplerin, hem kadrolarını güçlendirmek hem de bütçelerini korumak isteyecekleri ara transfer döneminde, serbest statüdeki futbolcular takımların ilgi odağında bulunuyor.

Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

EN GÖZDE İSİM ISCO

Bonservisi elinde olan oyuncular arasında, son olarak La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen Isco göze çarpıyor.

Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

Uzun yıllar Real Madrid forması terleten İspanyol futbolcu, kariyerinde 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 kupa kazandı.

Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

Geçtiğimiz yaz Sevilla ile anlaşan Isco, bu sezon 19 resmi maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

İspanyol ekibinde umduğunu bulamayan 30 yaşındaki futbolcu, kulübü ile karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı.

Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

YILDIZLAR LİSTEDE

Ara transfer döneminde kendisine kulüp arayacak oyuncuların arasında yıldız isimler dikkat çekiyor.

Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

Kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar, bir dönem Milan forması giyen Alexandre Pato, son olarak Lille'de oynayan Hatem Ben Arfa, golcü oyuncu Simone Zaza ve uzun yıllar Barcelona'da forma giyen Cristian Tello gibi oyuncuları transfer etmek için birbirleriyle yarışacak.

Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

Bu oyuncuların dışında, Sime Vrsaljko, Faouzi Ghoulam, Juan Fernando Qintero, Santiago Arias, Zakaria Labyad, Nikola Maksimovic, Jürgen Locadia, Salomon Rondon, Danny Rose ve Eliaquim Mangala gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymiş isimler de serbest statüdeki oyuncu konumunda bulunuyor.

Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

TÜRKİYE'DE FORMA GİYMİŞ FUTBOLCULAR DA BULUNUYOR

Öte yandan bonservisi elinde olan oyuncular listesinde, bir dönem Türkiye'de oynamış isimler de bulunuyor.

Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

Serbest statüdeki oyuncular içinde, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, eski Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd, bir dönem Galatasaray'da oynayan Brezilyalı forvet Jo, Trabzonspor forması terleten Edgar Ie gibi futbolcular yer alıyor.

Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

Diğer isimler ve Türkiye'de oynadıkları son kulüpler şöyle:

Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

Adana Demirspor - Artem Dzyuba

Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

Adana Demirspor - Yaroslav Rakitskyi

Ara transfer döneminde gözler bu yıldızların üzerinde! Türkiye'den...

Kasımpaşa - Danny Drinkwater

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