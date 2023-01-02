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Pele'nin defin töreninin günü belli oldu

Futbol tarihinin en iyi isimleri arasında yer alan Brezilyalı efsane Pele, kısa süre önce 82 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Pele'nin cenaze törenine dair detaylar belli oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 12:25
Pele'nin defin töreninin günü belli oldu

Brezilyalı, 'Siyah İnci' lakaplı futbolcu Pele'nin cenazesi doğduğu Santos kentinde yapılacak.

Pele'nin kariyerine başladığı Vila Belmiro stadyumunda tören yapılacak. Törene dünyadan siyaset ve spor dünyasından çok sayıda isim katılacak.

Törenin ardından Pele'nin cenazesi ona veda etmek isteyen yakınları ve hayranları için 24 saat stadyumda kalacak.

Ardından Santos sokaklarında kortej eşliğinde yürüyüş düzenlenecek ve Pele, dünyanın en yüksek mezarlığına defnedilecek. Pele'nin, kendisi gibi futbolcu babasının forma numarasına itafen 32 katlı mezarlığın 9. katına defnedileceği belirtildi. Bu noktadan törenin düzenleneceği stadyumun görülebildiği aktarıldı. Kabristandaki törene ise sadece Pele'nin yakınları katılacak.

Pele için 2 Ocak Pazartesi günü futbola başladığı Santos kentinde cenaze töreni düzenlenecek. Defin ise 3 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

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