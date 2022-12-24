Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeydi! Luis Suarez'in yeni adresi belli oldu

Uruguaylı forvet oyuncusu Luiz Suarez bilindiği üzere son olarak ülkesinin takımlarından Club Nacional formasını giymişti. Golcü oyuncu kariyerine Gremio'da devam etmeye hazırlanıyor.

2 YIL DAHA FUTBOLA DEVAM

Brezilya basını, Luis Suarez'in Cruz Azul'un teklifini reddettiğini ve Gremio tarafından kendisine yapılan 2 yıllık teklifi kabul ettiğini duyurdu.

YILDA 3.6 MİLYON DOLAR

Ocak ayında 36 yaşına girecek Suarez'in 3.6 milyon dolar yıllık gelir elde edeceği ifade edildi. 38 yaşına kadar kariyerine devam edecek olan Uruguaylı, kariyerinin son yıllarında 7.2 milyon doları kazanmış olacak. Bu arada Gremio'nun bu transferi yeni yıl hediyesi olarak duyurmayı planladığı belirtildi.

BAŞKAN SANCAK NE DEMİŞTİ?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Luis Suarez'i transfer edecekleri iddialarının ardından TAKVİM'e verdiği röportajda, "Suarez, Hulk gibi oyuncuları kim transfer etmek istemez ki? Şu anda bu iki oyuncu ile ilgili bir girişimimiz yok" demişti.

MESSI İLE TATİL ZAMANI

Bu arada İspanya'dan AS Gazetesi, Luis Suarez'in Leo Messi ile birlikte tatil yapacağını duyurdu. Messi ile Barcelona'dan takım arkadaşı olan Suarez, eşi Sofia Balbi ve çocuklarıyla birlikte yola çıktı. Futbolcu, Arjantin'de Messi ile birkaç günlük tatil yapacak.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyerine Club Nacional takımında başlayan Suarez, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid takımlarında forma giydi. Katar'daki Dünya Kupası'nda 3 maçta 148 dakika süre alan ve 1 asist yaptı. Suarez, Ajax, Liverpool ve Barcelona ile şampiyonluklar yaşadı. Suarez, İspanya, İngiltere ve Hollanda'da toplamda 5 kez gol krallığı tattı.