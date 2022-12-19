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Sevilla'ya Marcao şoku!

Son dakika spor haberi: Sevilla, sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao'nun hamstring sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 15:07
Sevilla'ya Marcao şoku!

Sezon başında 12+3 milyon Euro karşılığında Galatasaray'da Sevilla'ya transfer olan Marcao'dan İspanyol ekibine kötü haber geldi.

Sevilla, 26 yaşındaki futbolcunun hamstring sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceğini ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

5 AYDA 3. SAKATLIK

Galatasaray'da forma giydiği 2.5 sezonda sakatlık nedeniyle toplam 2 ay sahalardan uzak kalan Marcao, Sevilla'daki 5. ayında 3. kez sakatlandı.

Brezilyalı savunma oyuncusu, 26 Ağustos ve 3 Kasım'da yaşadığı sakatlıklar sonrası toplam 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.

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