Sevilla'ya Marcao şoku!

Sezon başında 12+3 milyon Euro karşılığında Galatasaray'da Sevilla'ya transfer olan Marcao'dan İspanyol ekibine kötü haber geldi.

Sevilla, 26 yaşındaki futbolcunun hamstring sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceğini ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

5 AYDA 3. SAKATLIK

Galatasaray'da forma giydiği 2.5 sezonda sakatlık nedeniyle toplam 2 ay sahalardan uzak kalan Marcao, Sevilla'daki 5. ayında 3. kez sakatlandı.

Brezilyalı savunma oyuncusu, 26 Ağustos ve 3 Kasım'da yaşadığı sakatlıklar sonrası toplam 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.