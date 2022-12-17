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Melbourne City-Melbourne Victory maçına saha olayları damga vurdu!

Son dakika spor haberleri... Avustralya Ligi'nde oynanan Melbourne City-Melbourne Victory derbisine olaylar damga vurdu. Melbourne Victory taraftarları ev sahibi takımın kalecisi Thomas Glover'a saldırdı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 15:07
Melbourne City-Melbourne Victory maçına saha olayları damga vurdu!

Avustralya Ligi'nde oynanan Melbourne City-Melbourne Victory maçında olaylar çığırından çıkarken karşılaşma yarıda kaldı. Ev sahibi takım 1-0 öndeyken 21. dakikada holiganlar sahaya girdi ve Melbourne City kalecisi Thomas Glover'a metal bir çöp kovasıyla vurdu. Glover kanlar içerisinde kaldı. Kalecinin beyin sarsıntısı geçirdiği ve soyunma odasında tedavi edildiği bildirildi.

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