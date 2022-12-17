Melbourne City-Melbourne Victory maçına saha olayları damga vurdu!

Avustralya Ligi'nde oynanan Melbourne City-Melbourne Victory maçında olaylar çığırından çıkarken karşılaşma yarıda kaldı. Ev sahibi takım 1-0 öndeyken 21. dakikada holiganlar sahaya girdi ve Melbourne City kalecisi Thomas Glover'a metal bir çöp kovasıyla vurdu. Glover kanlar içerisinde kaldı. Kalecinin beyin sarsıntısı geçirdiği ve soyunma odasında tedavi edildiği bildirildi.



🇦🇺 Melbourne City 🆚 Melbourne Victory derbisi çıkan olaylar sonucu yarıda kaldı. 😳pic.twitter.com/FUmdywLyfj — A Spor (@aspor) December 17, 2022