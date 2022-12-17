Manchester City - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Manchester City - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Manchester City ile Girona hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Manchester City - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Girona maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

MANCHESTER CITY - GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City

Carson; Lewis, Burns, Katongo, Gomez; Palmer, Robertson, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Borges

Girona

Gazzaniga; Couto, A. Martinez, Bueno, Gutierrez; Terrats, Romeu, Garcia; Martin, Stuani, Vallejo