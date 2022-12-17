Haberler Futbol Manchester City - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Manchester City - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Manchester City ile Girona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 12:00
Manchester City - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Manchester City - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Manchester City ile Girona hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Manchester City - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Girona maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

MANCHESTER CITY - GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City

Carson; Lewis, Burns, Katongo, Gomez; Palmer, Robertson, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Borges

Girona

Gazzaniga; Couto, A. Martinez, Bueno, Gutierrez; Terrats, Romeu, Garcia; Martin, Stuani, Vallejo

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Paylaşılamayan adam Jorge Jesus! Brezilya'dan sonra bir dünya devi daha...
Merve Boluğur ve 53 günlük eski eşi Mert Aydın sarmaş dolaş! Havada yine aşk kokuları var barışma dedikodularından hemen ardından...
F.Bahçe'nin transferi açıklaması çok yakın! Son durum...
Dikkat çeken yorum! "Terim'e benzetiyorum"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arsenal - Juventus maçı saat kaçta?
Real Betis - Inter maçı saat kaçta?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (17 Aralık Cumartesi)
Sivas TOKİ kura çekilişi CANLI izle
SİVAS TOKİ çekiliş sonuçları (TOKİ Sivas kazananlar isim listesi)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fiorentina - Monaco maçı saat kaçta? Fiorentina - Monaco maçı saat kaçta? 11:36
Manchester City - Girona maçı saat kaçta? Manchester City - Girona maçı saat kaçta? 11:27
Fulham - West Ham United maçı saat kaçta? Fulham - West Ham United maçı saat kaçta? 11:22
F.Bahçe'nin transferi açıklaması çok yakın! Son durum... F.Bahçe'nin transferi açıklaması çok yakın! Son durum... 11:13
Cedi attı! Cavaliers kazandı Cedi attı! Cavaliers kazandı 10:54
Eyüpspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Boluspor maçı hangi kanalda? 10:41
Daha Eski
Dikkat çeken yorum! "Terim'e benzetiyorum" Dikkat çeken yorum! "Terim'e benzetiyorum" 10:37
Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:36
Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 10:31
Şenol Güneş itiraf etti! Transfer ve sistem... Şenol Güneş itiraf etti! Transfer ve sistem... 10:28
İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi İşte Beşiktaş'ın kamp raporu! 4 isim göze girdi 10:28
Manisa FK - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Tuzlaspor maçı saat kaçta? 10:25