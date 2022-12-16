Turkuvaz Medya'da dev buluşma

Spor camiasının önemli isimleri Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'nde bir araya geldi. Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor tarafından düzenlenen önemli zirve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan'ın da katıldığı etkinlikte, Türkiye'de farklı spor dallarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar tüm yönleriyle konuşuldu.

KASAPOĞLU SORDU

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin'in açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, 'Türk Futbolunda Yıldız Olmak ve Yıldız Yetiştirmek' panelinde A Spor Spikeri Aykut İnce; Mustafa Denizli, Cüneyt Çakır , Hamit Altıntop, Yılmaz Vural ve Abdülkadir Ömür yer aldı. Bakan Kasapoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği 'Türk Sporunda Global Başarı Hedefleri' panelinde ise teknik adamlar Okan Buruk, Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin de Türk sporunun global başarısı için atılması gereken adımları konuştu.

"SPORDA DEVRİM YAPTIK"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Türk Sporunda Global Başarı Hedefleri' panelinin moderatörlüğünü üstlendi. Okan Buruk, Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin'e de sorular yöneltti. Kasapoğlu, "Tesis, altyapı ve insan kaynağı spor için temel ihtiyaç. Son 20 yılda sporda devrim gerçekleştirdik. Branş çeşitliliğine sahip bir ülkeyiz. Bu yıl 51 branşta uluslararası madalya kazandık. 5300 madalyaya sahibiz. Türkiye'de spor turizmi yüzde 10'un üzerinde büyüdü" dedi.

"YABANCILAR ŞAŞIRIYOR"

Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk, uzun vadeli planların önemini vurguladı. Buruk, "Günlük başarıların dışında uzun vadeli plan yapmalıyız. Yabancı oyuncular Türkiye'nin futbola olan sevgisine hayran kalıyor. 'Bunu nasıl değerlendiremiyorsunuz?' diye soruyorlar. Türk gençlerine sporu daha çok sevdirmek gerekiyor" dedi.

"TEŞVİK ETMELİYİZ"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türk insanının isterse her şeyi başarabileceğini söyledi. Belözoğlu, "Genç bir nüfusa sahibiz. İstersek her şeyi yaparız. Gençleri yeteneklerince teşvik etmeliyiz. Ülkenin genç ve dinamik bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Tesisleşmede iyiyiz, çalışanların arkasında olmalıyız" diye konuştu.

"DÜNYADAN ÖNDEYİZ"

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Türkiye'deki tesisleşmeyi hiçbir yerde görmediğini söyledi. Genç çalıştırıcı, "Türkiye, tesisleşme konusunda diğer ülkelerin önünde. Birçok ülkede futbol oynadım ama Antalyaspor'un sahip olduğu tesis gibi bir tesiste çalışmadım" diye konuştu.

"SİSTEM DOĞRU KURULMALI"

FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, "Futbolla yatıp kalkıyoruz. İki kere Dünya Kupası'na katılmışız. Türk futbolu teknik yönden güçlü, yetiştirme konusunda sorunlu. Sistem doğruysa başarı gelir" sözlerini sarf etti.

"POTANSİYELİMİZ VAR"

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Türkiye'nin önemli bir potansiyel barındırdığını söyledi. Vural, "Devrimi yapacak zihniyetleri bulmamız gerekiyor. Bu şartlarda bile oyuncular çıkıyor. Sayıları artmalı, potansiyel var" dedi.

"FUTBOLCU SOKAKTA YETİŞİR"

Türk Futbolunda Yıldız Olmak ve Yıldız Yetiştirmek panelinde konuşan Mustafa Denizli, "Zorluk derecesi yüksek alanlarda yıldızlar çıkar. Futbolcu sokaktan yetişir. Çocuklar orada oynarken çevre kontrolünü geniş alana yayar" diye dikkat çekti.

"YABANCI SINIRI KALKSIN"

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, yabancı sınırıyla ilgili gelen soruya, "Buna karşıyım. 2012'de geldiğimde 5 tane yabancı oynatılıyordu. G.Saray'la Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadık. Türklerle ve kaliteli oyuncularla yaptık" yanıtını verdi.



