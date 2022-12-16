Mehmet Büyükekşi: Cüneyt Çakır’a haksızlık yapıldı

"BİR MESAJI DA JÜBİLE YAPARAK UEFA'YA VERDİK"
Cüneyt Çakır'a haksızlık yapıldığı düşüncesinde olduğunu da aktaran Başkan Büyükekşi, "Onun için aslında bir mesajı da jübile yaparak UEFA'ya verdik. Dedik ki, 'Biz hakemimizi kesinlikle aşağıda görmüyoruz. Bizim için son derece kıymetli. Siz de kıymetini bilin'. Bu işin kişiselleşmemesi lazım. Cüneyt hocamıza da aynı şeyi söyledim. Biz Cüneyt Çakır olduğu için bu jübileyi yapmadık. İsmi başka bir şey olsaydı, aynı başarıları gösterseydi yine yapardık. Bu diğer hakemlerimize de bir mesaj" diye konuştu.