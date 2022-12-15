Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi başladı | CANLI

Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve spor camiasının önemli isimlerinin katıldığı Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi başladı. Zirveyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor tarafından düzenlenen, "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi" bugün Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye'de farklı spor dallarının geliştirilmesi için yapılan çalışmaların tüm yönleriyle konuşulacağı zirve, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ve ödül töreni ile son bulacak.

SPORDA GLOBAL BAŞARI

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin'in açılış konuşmasıyla başlayan 'Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'nin en dikkat çeken panellerinden biri Bakan Kasapoğlu'nun moderatörlüğünü üstleneceği 'Türk Sporunda Global Başarı Hedefleri' olacak. Bakan Kasapoğlu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'le Türk sporunun global başarısı için atılması gereken adımları konuşacak.

ABDÜLKADİR ÖMÜR PANELDE

'Türk Futbolunda Yıldız Olmak ve Yıldız Yetiştirmek' panelinde birbirinden önemli isimler, tecrübelerini paylaşacak. A Spor Spikeri Aykut İnce; teknik direktör Mustafa Denizli, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır , TFF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi ve Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, teknik direktör Yılmaz Vural ve Trabzonsporlu milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ü konuk edecek.

SPOR GELECEĞİNE YATIRIM

"Sporun Geleceğine Yatırım Yapanlar" paneline Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katılacak. 'Gençlik Yatırımları Yurtlar ve Tesisleşme' paneline İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Faruk Taşçı, İbn-i Haldun Üni. Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci katılacak.

MİKROFON ŞAMPİYONLARDA

'Olimpik Branşların Vizyon ve Hedefleri" panelinde Olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu boksör Buse Naz Sürmeneli, Olimpiyat 2.'si ve Avrupa Şampiyonu Boksör Buse Naz Çakıroğlu ve olimpiyat 2.'si, Dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Eray Şamdan A Spor Spikeri Ceyda Dönmez'in sorularını cevaplayacak.

SPORU MARKALAŞTIRANLAR

'Sporu Markalaştıranlar' paneli ise A Para Spikeri Duygu Gözde Arslan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparsalan Çakar, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve P&G Türkiye CEO'su Tankut Turnaoğlu'nun konuşmacı olarak yer alacağı panelde sporun markalaşma yolculuğuna katkıları konuşulacak.