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Çağlar Söyüncü'ye 3 talip birden! Tercihi ne olacak?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Çağlar Söyüncü'nün, yeni takımı belli oluyor... Milli yıldız için İtalya'dan Inter ve Roma; İspanya'dan Atletico Madrid'in talip olduğu belirtilirken, Çağlar'ın Madrid temsilcisine daha yakın olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 20:35
Çağlar Söyüncü'ye 3 talip birden! Tercihi ne olacak?

Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, gelecek sezon Atletico Madrid'e transfer olabilir.

İTALYA'DAN INTER VE ROMA, İSPANYA'DAN A. MADRID

İspanyol basınında yer alan haberde, Atletico Madrid, Inter ve Roma'nın milli futbolcumuzun transferi ile ilgilendiği belirtildi. Bu takımlar arasında Atletico Madrid'in, Çağlar'ı kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu ifade edildi.

Inter ve Roma'nın da, Çağlar transferi ile ilgilenmelerine rağmen, başarılı futbolcunun Atletico'ya yakın olduğuna inandıkları bu nedenle transfer için karamsar oldukları öne sürüldü.

TECRÜBELİ VE BONSERVİSİ YOK

Çağlar Söyüncü'nün, deneyimli olmasının yanı sıra, Leicester City ile sözleşmesinin de sezon sonunda bitecek olması nedeniyle bonservis bedeli olmadığı ve Atletico Madrid için oldukça uygun bir transfer olacağı aktarıldı.

2018'den bu yana Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, bu sezon İngiliz ekibinde sadece 6 maçta sahaya çıktı. Leicester City, başarılı stoper için o dönem Freiburg'a 21 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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