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Kosova - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Kosova ile Faroe Adaları kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosova - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 15:20
Kosova - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Kosova - Faroe Adaları maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Kosova ile Faroe Adaları kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kosova - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSOVA - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosova - Faroe Adaları maçı 19 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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