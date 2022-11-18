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Rooney'den bir açıklama daha! "Cristiano Ronaldo..."

İngiltere Premier Lig'de birlikte Manchester United forması giyen ve birçok başarıya imza atan Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun arasının 2006 Dünya Kupası'ndan itibaren açık olduğu biliniyordu. Eski İngiliz yıldız Ronaldo ile ilgili sert sözler söylerken, Portekizliden yanıt gelmişti. Rooney bir açıklama daha yaptı. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 13:05
Rooney'den bir açıklama daha! "Cristiano Ronaldo..."

İngiltere Premier Lig'de birlikte Manchester United forması giyen ve birçok başarıya imza atan Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun arasının 2006 Dünya Kupası'ndan itibaren açık olduğu biliniyordu.

Eski İngiliz yıldız Ronaldo ile ilgili sert sözler söylerken, Portekizliden yanıt gelmişti. Rooney bir açıklama daha yaptı.

İşte o sözler;

Ronaldo harika bir futbolcu. O ve Messi, muhtemelen bu oyunun en iyi oyuncuları. Fakat yıllar hepimizi bir şekilde yakalıyor. Ronaldo'nun başa çıkmakta zorlandığı şey de bu.

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