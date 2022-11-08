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Aboubakar'dan flaş Muhammed Salah sözleri!

Ülkemizde Beşiktaş forması giyen ve şimdilerde Al-Nassr forması giyen Vincent Aboubakar flaş bir açıklamada bulundu. Kamerunlu golcü, "Büyük bir kulüpte oynasam Salah'ın yaptıklarını bende yapabilirim" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 18:21
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Aboubakar'dan flaş Muhammed Salah sözleri!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah hakkında konuştu.

Mısırlı golcüye meydan okuyan Aboubakar, "Büyük bir kulüpte oynasam Salah'ın yaptıklarını bende yapabilirim" dedi.

Fransız basınına konuşan Vincent Aboubakar, "İnsanların tutumlarını anlıyorum. O, Premier Lig'deki en iyi golcülerden biri. Ama benim bakış açım daha farklı. İnsanların beğenmesi umrumda değil, ondan etkilenmiyorum" ifadelerini kullandı.

Vincent Aboubakar, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda da boy gösterecek.

Kamerun ile başarılı bir turnuva geçirmeyi bekleyen 30 yaşındaki futbolcu, Sırbistan, İsviçre ve Brezilya'nın yer aldığı gruptan başarılı ile çıkmayı hedefliyor.

Vincent Aboubakar bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 8 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

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