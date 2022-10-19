Haberler Futbol St. Johnstone taraftarından Eskişehirspor'a destek çağrısı!

St. Johnstone taraftarından Eskişehirspor'a destek çağrısı!

Son dakika haberleri... Zor günler geçiren Eskişehirspor için bir destek de İskoçya'dan geldi. İskoçya Ligi takımlarından St. Johnstone taraftarları, sosyal medya hesaplarından Es Es'e destek çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 13:55
St. Johnstone taraftarından Eskişehirspor'a destek çağrısı!

İskoçya Ligi takımlarından St. Johnstone'un taraftarları, zor günler geçiren Eskişehirspor için sosyal medyadan destek çağrısında bulundu.

Kapanma noktasına gelen Eskişehirspor için bazı dinamikler harekete geçti. Eskişehirspor yönetimi, transfer tahtasının açılabilmesi için dosyakapat.com internet sitesinden yardım kampanyası başlattı. Eskişehirspor'a eski futbolcuları, bazı kulüpler destek olmaya başladı. Eskişehirspor'un, Avrupa kupalarında karşılaştığı ve kardeş takım ilan edilen St. Johnstone taraftarları da paylaşımlarda bulunarak kırmızı-siyahlılar için destek istedi. St. Johnstone Türkiye hesabı ve bazı taraftarları paylaşımında Eskişehirspor'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Scott Watson isimli taraftar, paylaşımında, "Dışarıdaki tüm St. Johnstone hayranlarına, bu fantastik kulübün hayatta kalmasına yardımcı olmak için lütfen aşağıda listelenen bu siteye bağışta bulunun" derken, St. Johnstone Türkiye sayfası da özel video hazırlayarak, "kardeşlerimiz" notunu düştü.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray ve Trabzonspor istemişti! Rıdvan Yılmaz'ın hocası açıkladı...
En kötüsü Valerien İsmael! Beşiktaş'ın evine Fransız kaldı
G.Saray hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde
Almanya Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hatayspor - Düzcespor maçı saat kaçta?
Samsunspor - Muş 1984 Muşspor maçı saat kaçta?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Canlı döviz kuru takibi (19 Ekim 2022)
Sayısal Loto çekildi mi? (19 Ekim 2022)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İskoçya'dan Es Es'e destek çağrısı! İskoçya'dan Es Es'e destek çağrısı! 13:55
Schalke 04'te ayrılık resmen açıklandı Schalke 04'te ayrılık resmen açıklandı 13:14
Manchester United - Tottenham maçı saat kaçta? Manchester United - Tottenham maçı saat kaçta? 12:50
Newcatstle United - Everton maçı saat kaçta? Newcatstle United - Everton maçı saat kaçta? 12:47
Hamsik'in jübile tarihi belli oldu! Hamsik'in jübile tarihi belli oldu! 12:47
Liverpool - West Ham United maçı saat kaçta? Liverpool - West Ham United maçı saat kaçta? 12:44
Daha Eski
Brentford - Chelsea maçı saat kaçta? Brentford - Chelsea maçı saat kaçta? 12:42
Bournemouth - Southampton maçı saat kaçta? Bournemouth - Southampton maçı saat kaçta? 12:39
Rıdvan Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı! Rıdvan Rangers'tan ayrılacak mı? Hocası açıkladı! 12:39
Carew'in başı dertte! Suçunu kabul etti Carew'in başı dertte! Suçunu kabul etti 12:12
Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı 12:06
G.Saray - Kastamonuspor maçı saat kaçta? G.Saray - Kastamonuspor maçı saat kaçta? 12:00