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Amatör maçta kalbi durdu! Hayati tehlikesi sürüyor

Aydın 1'inci Amatör Küme 3'üncü Grup'taki Demirci Gençlikspor-Hayri Usta Sportif maçında 29 yaşındaki Hüseyin Kaya'nın kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan Kaya'nın hayati tehlikesi sürüyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 17:53
Amatör maçta kalbi durdu! Hayati tehlikesi sürüyor

Aydın 1'inci Amatör Küme 3'üncü Grup'taki Demirci Gençlikspor-Hayri Usta Sportif maçında ev sahibi ekipten Hüseyin Kaya, kalp krizi geçirdi. Adnan Menderes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında taç atışı yaparken bilinçsiz şekilde bir anda yere yığılan 29 yaşındaki futbolcuya ilk müdehaleyi saha kenarındaki sağlık görevlisi Bülent Dönmez yaptı.

Talihsiz futbolcu statta ambulans bulunmadığı için özel araçla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilip duran kalbi doktorların müdahalesiyle tekrar çalıştırılan futbolcu, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Kaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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