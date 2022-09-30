Zaferler ve devrimler

A Milli Takım'ın tarihindeki en büyük başarısı tartışmasız 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği 3.'lüktü. Türkiye, 48 yıl sonra gitmeye hak kazandığı futbolun en büyük organizasyonunda Şenol Güneş yönetiminde tarih yazmıştı. Üçüncülük maçında ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 mağlup eden ay-yıldızlı ekibimiz, sahadaki mücadelesi ve azmiyle de tüm dünyanın sempatisini kazanmıştı. Bu tarihi başarının ardından teknik direktör Şenol Güneş ve kadrodaki birçok futbolcu, kulüp kariyerlerine farklı ülkelerde devam etmişti. Peki futbolda başka neler oldu? UEFA tarafından 1960'tan bu yana düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye için televizyonlardan izlenen bir turnuvaydı. Ta ki 1996'ya kadar… Fatih Terim yönetimindeki A Milli Takım, tarihinde ilk kez bu önemli organizasyona katıldı. İngiltere'deki turnuvada Hırvatistan, Portekiz ve Danimarka'ya mağlup olan ay-yıldızlı ekibimiz, '0' çekmişti ama sonrasında gelişen yapısıyla yepyeni bir Türkiye'nin temelleri atılmıştı.

MİLENYUMUN ŞAMPİYONU

Süper Lig'de Fatih Terim ile üst üste 4 kez şampiyon olan Galatasaray, bu büyük çıkışını UEFA Kupası'nı alarak süsledi ve milenyuma damga vurdu. Fatih Terim yönetiminde kenetlenen Cimbom, UEFA Kupası'nda sırayla Bologna, B. Dortmund, Real Mallorca ve Leeds United'ı saf dışı bıraktı. Finalde de İngiltere'nin Arsenal takımıyla karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren maçın ardından penaltı atışlarına geçildi. 4-1'lik galibiyetle UEFA Kupası'nı kazanan taraf oldu. Bir döneme damga vuran bu başarı, bir Türk takımının ülke tarihinde ilk bir Avrupa kupasını Türkiye'ye getirmesi anlamını taşıyordu. Galatasaray'ın bu büyük başarısı, Türk futbolunda yepyeni bir ufuk açmış, o güne kadar yerel hedeflerle yetinen Türk kulüplerinin önüne uluslararası perspektif açtı.

F.BAHÇE 2007'DE COŞTU

Fenerbahçe, 2012-13 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde destan yazdı. Aykut Kocaman yönetiminde yarı finale yükselerek muhteşem bir başarıya imza attı. Devler Ligi'nden elenip yoluna UEFA'da devam eden sarı-lacivertliler, grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle lider bitirdi. Sonrasında BATE (0-0 / 1-0), Plzen (1-0/ 1-1) ve Lazio'yu (2-0 / 1-1) alt edip yarı finale geldi. Kanarya 2007'de de tarih yazdı. Yarı finalde Benfica'ya (1-0 / 1-3) takılıp, finalin kapısından döndü. Grupta fırtına gibi esen Kanarya; İnter (1-0 / 0-3), CSKA Moskova (2-2 / 3-1) ve PSV (0-0 / 2-0) önünde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgiyle 2. olarak ikinci tura adını yazdırdı. 11 puan o tarihe kadar Devler Ligi grup maçlarındaki en iyi performans oldu.

BEŞİKTAŞ NAMAĞLUP ÇIKTI

Beşiktaş da son dönemlerdeki en iyi dönemini teknik direktör Şenol Güneş ile yaşadı. Güneş, 2015-2016 sezonunda 79 puan toplayarak Beşiktaş'ta görev yaptığı ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. 2016-2017 sezonunda 77 puan toplayan Beşiktaş, Şenol Güneş ile geçirdiği ikinci senesinde de şampiyon oldu. Başarılı hoca, siyah-beyazlı ekibi üst üste şampiyon yapan ilk yerli teknik direktör oldu. Güneş ayrıca Beşiktaş'ı üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan ilk çalıştırıcı unvanını da aldı. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-18 sezonunda ise FC Porto, AS Monaco ve RB Leipzig takımlarına karşı mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 14 puanla, grup maçlarının bitimine 1 hafta kala gruptan çıkmayı garantiledikten sonra, grubunu namağlup lider tamamladı ve bu başarıya imza atan ilk Türk takımı oldu.

BURSA VE BAŞAKŞEHİR DEVRİMİ

Bursaspor, Ertuğrul Sağlam'ın 2009'da takımın başına gelmesi ile müthiş bir yükselişe geçti. 2008-09'u 6. olarak bitiren yeşil-beyazlılar, 2009-10'da Fenerbahçe ile son haftaya kadar büyük bir şampiyonluk yarışına girdi. Son haftaya 1 puan önde giren Fenerbahçe, Trabzonspor ile berabere kalıp, Bursaspor da Beşiktaş'ı 2-1 yenince Timsah 75 puan ile Süper Lig şampiyonu oldu. Bursaspor, Süper Lig tarihinde 5. Şampiyon ve 5. Büyük oldu. SÜPER Lig'de 6. şampiyon ise 62. sezonda geldi. İstanbul ekibi Başakşehir, 2019-20'de sezonunun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Turuncu-lacivertliler, teknik direktör Abdullah Avcı'yla giriştikleri şampiyonluk yarışında Okan Buruk'la mutlu sona ulaşıp, unutulmaz bir sezona imza attı. Başakşehir, Süper Lig'in de 6. şampiyonu olarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

KISKANDIRAN STATLAR

Türkiye, her alanda olduğu gibi stadyum konusunda da müthiş bir değişime imza attı. Futbola olan tutkusuyla bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve desteği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor kulüplerinin birlikte yaptığı yoğun çalışmalar sonunda Türkiye'de 32 stadın yapımı tamamlandı ve modern bir yapıya kavuştu. Yenilenen 32 stadın toplam kapasitesi 1 milyona yaklaştı. Yapımına devam edilen Bayburt, Elazığ, Erzincan, İzmir Alsancak, Karaman, Manisa Turgutlu, Ordu, Sinop, Tokat Erbaa ve Yozgat ile proje ve ihale aşamasındaki Ankara, Bilecik, Niğde ve Şırnak Cizre stadyumlarının da hizmete girmesiyle yeni ve yenilenen statların seyirci kapasitesi, 1 milyonu geçecek. İzmir Alsancak, Ordu, Sinop, Tokat Erbaa, Manisa Turgutlu, Erzincan ve Elazığ statlarının yapımı da bu sene tamamlanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son 20 yılda tesisleşme konusunda adeta bir devrime imza attık ve bu tesisler arasında stadyumlarımız da bulunuyor. Büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp yerlerine uluslararası standartlarda stadyumlar inşa ettik" dedi.

PARKENIN TOZUNU ATTIK

Potada da Milli Takımlar düzeyinde son 31 yılda tarihi başarılar elde etmeyi başardık. Efsane kadrosuyla 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden 12 Dev Adam, tüm rakiplerini geçerek finale kadar yükseldi. Türkiye'de düzenlenen turnuvada milliler, tarihinde ilk defa finale çıktıktan sonra Yugoslavya'ya 78- 69'luk skorla mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Yine Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda nefes kesen mücadeleler sonrasında finale kalan ay-yıldızlılar, finalde ABD'ye 81-64 yenilerek 2. oldu. Bu başarıyla Milliler, Türk basketbol tarihinin en önemli başarısını kazandı.

KADINLARIN GÜCÜ

Avrupa basketbolunda kulüpler düzeyinde birçok başarı kazandığımız bir 30 yıl yaşadık. Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda şampiyon oldu. Avrupa'nın kapılarını bu zaferle aşındırırken, bir numaralı kupa olan Euroleague'i kazanmak için 2016- 2017'ye kadar bekledik. Bir önceki yıl finalde kaybeden sarı-lacivertliler, Olympiakos'u yenerek şampiyonluğa uzandı. 2020-2021 sezonunda ise bu kez Anadolu Efes, CSKA'yı finalde yenerek Türkiye'ye 2. kez bu kupayı getirdi. Kadın basketbolunda ise Galatasaray başarılarıyla ön plana çıktı. 2008-2009 sezonunda Eurocup zaferiyle ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşayan sarı-kırmızılılar, 2013-2014'te ise bir numaralı kupada şampiyonluk yaşadı. Aslan için bu zaferin önemi çok büyüktü. Finalde Fenerbahçe'yle karşılaşan Cimbom, sahadan 69- 58'luk skorla ayrıldı. Aslan, böylece tarihi bir Euroleague zaferi yaşadı. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2017- 2018 sezonunda bir kez daha Eurocup'ı alarak üçüncü Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.

EFES YINE ŞAMPIYON

Potadaki son başarıyı bu yıl 21 Mayıs'ta Anadalo Efes ile THY Avrupa Ligi'nde yakaladık. Lacivert beyazlı temsilcimiz, Euroleague finalinde, İspanyol ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde şampiyonluğunu ilan ederek üst üste 2. kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı. Anadolu Efes ayrıca son olarak 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenerek mutlu sona ulaştı.