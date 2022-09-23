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İtalya İngiltere maçı canlı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'un 5. maçında İtalya sahasında İngiltere'yi ağırlıyor. Giuseppe Meazza'da oynanan zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetiyor. İtalya-İngiltere maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 21:54
İtalya İngiltere maçı canlı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta İtalya ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

İTALYA İNGİLTERE İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Bonucci, Acerbi, Toloi, Di Lorenzo, DiMarco, Cristante, Jorginho, Barella, Raspadori, Scamacca.

İngiltere: Pope, Reece James, Dier, Maguire, Kyle Walker, Bellingham, Rice, Foden, Sterling, Saka, Kane.


İTALYA-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İtalya ile İngiltere arasında oynanan maç saat 21.45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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