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Swansea City 3 - 0 Hull City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Championship'in 10. haftasında Swansea City ile Hull City karşı karşıya geldi. Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas'ın 11'de başladığı karşılaşmayı Swansea City 3-0 kazandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 16:38
Swansea City 3 - 0 Hull City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Championship'in 10. haftasında Swansea City ile Hull City karşı karşıya geldi. Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas'ın 11'de başladığı karşılaşmayı Swansea City 3-0 kazandı.

İngiltere Championship'in 10. haftasında Swansea City evinde Hull City'yi 3-0 mağlup etti. Swansea City'nin gollerini Ryan Manning, Luke Cundle ve Joel Piroe kaydetti.

Swansea bu galibiyetle puanını 12'ye yükselterek 13. sıraya yükseldi.

Hull City 11 puanda kaldı.

Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Dimitrios Pelkas karşılaşmaya 11'de başladı. Yunan oyuncu 75 dakikada sahada kaldı. Milli oyuncumuz Ozan Tufan 90 dakika forma giydi.

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