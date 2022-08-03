Haberler Futbol Corinthians - Flamengo: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Vitor Pereira'lı Corinthians Libertadores Kupası'nda kayıp!

Corinthians - Flamengo: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Vitor Pereira'lı Corinthians Libertadores Kupası'nda kayıp!

2022 Libertadores Kupası çeyrek final ilk maçında Flamengo, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'ı 2-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:22
Corinthians - Flamengo: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Vitor Pereira'lı Corinthians Libertadores Kupası'nda kayıp!

2022 Libertadores Kupası çeyrek final ilk maçında Flamengo, Corinthians'ı 2-0 mağlup etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen ve kıtanın "Şampiyonlar Ligi" özelliği taşıyan turnuvada, iki Brezilya temsilcisi Sao Paulo kentindeki Neo Quimica Arena'da karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, 37. dakikada Giorgian De Arrascaeta, 51. dakikada ise Gabriel Barbosa'nın attığı gollerle rakibini 2-0 yendi ve tur için avantaj sağladı.

Bu maçın rövanşı, 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.



DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni takımını resmen açıkladı! Transferin tarihi belli oldu…
TikTok rezilliği yüzünden bu da oldu! 8 çocuk video çekmek için 14 yaşındaki Mehmet Y.'nin kolunu kırık şişeyle kesti
Cimbom'da sıra ayrılıkta! Tam 7 isim birden...
Aslan Kluivert'ta ısrarcı! Önerilen rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rezerv Lig'de ilk iki hafta programı açıklandı!
TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 10:44
Pereira'lı Corinthians Libertadores Kupası'nda kayıp! Pereira'lı Corinthians Libertadores Kupası'nda kayıp! 10:21
Jesus kararını verdi! İşte Slovacko maçı 11'i Jesus kararını verdi! İşte Slovacko maçı 11'i 10:21
Cimbom'da sıra ayrılıkta! Tam 7 isim birden... Cimbom'da sıra ayrılıkta! Tam 7 isim birden... 10:18
Aslan Kluivert'ta ısrarcı! Önerilen rakam... Aslan Kluivert'ta ısrarcı! Önerilen rakam... 10:18
Beşiktaş kararını verdi! Serdar Saatçı... Beşiktaş kararını verdi! Serdar Saatçı... 10:04
Daha Eski
Flaş transfer itirafı! "F.Bahçe ile görüşüyoruz" Flaş transfer itirafı! "F.Bahçe ile görüşüyoruz" 09:52
O isimden flaş hareket! G.Saray'ı sildi O isimden flaş hareket! G.Saray'ı sildi 09:22
Konyaspor'un kamp kadrosu açıklandı Konyaspor'un kamp kadrosu açıklandı 09:16
Fırtına'dan Grillitsch bombası! Harekete geçildi Fırtına'dan Grillitsch bombası! Harekete geçildi 09:12
Cimbom'da sakatlık şoku! Derbide oynayacak mı? Cimbom'da sakatlık şoku! Derbide oynayacak mı? 08:40
F.Bahçe'nin gözdesine iki talip daha! F.Bahçe'nin gözdesine iki talip daha! 08:16