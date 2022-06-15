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İspanya Futbol Federasyonu'ndan tarihi karar! Kadın ve erkek milli futbolcular...

Son dakika spor haberleri... İspanya Futbol Federasyonu, önemli bir karara imzasını attı. Federasyon, kadın ve erkek milli futbolcuların aynı ekonomik şartlara sahip olmalarını içeren bir anlaşma imzaladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 11:07
İspanya Futbol Federasyonu'ndan tarihi karar! Kadın ve erkek milli futbolcular...

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), milli kadın futbolcuların erkekler ile aynı ekonomik şartlara sahip olmaları için bir anlaşma imzaladı.

RFEF Başkanı Luis Rubiales, İspanyol milli futbol takımlarında forma giyen kadınların prim ve imaj geliri haklarının erkeklerle eşit olmasını öngören ve ilk aşamada 5 yıl geçerliliği olan bir anlaşmaya imza attı.

"Futbol dünyasında öncü olan muhteşem bir anlaşma yaptık. Tarihi bir gün." diyen Rubiales, futbolda kadın ve erkek arasındaki ekonomik eşitsizliğin önüne geçtiklerini vurguladı.

Rubiales, "Milli erkek futbolcular sözleşmelerine çok benzer bir anlaşma ve adil olmanın da ötesinde bazı maddeleri var. Kadın futbolcuları teşvik etmeliyiz. Kadın ve erkek futbolu arasındaki mesafeyi yavaş yavaş kapatmak ve kadın futboluna daha fazla kaynak aktarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Henüz maaşlara yansımayan, sadece prim ve imaj gelirlerinin eşitlendiği anlaşmayla birlikte milli kadın futbolcuların gelirlerinin bu yıldan itibaren yüzde 20 artış göstereceği ve bu artışın 2027'de yüzde 80'e kadar ulaşacağı belirtildi.

Önümüzdeki iki Dünya Şampiyonası ile iki Avrupa Şampiyonasını kapsayacak anlaşma töreninde Milli Kadın Futbol Takımı'nın bazı futbolcuları da hazır bulundu.

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