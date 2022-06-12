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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor şampiyon oldu!

Son dakika spor haberi: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, ilk şampiyonluğuna ulaştı. Gaziantep temsilcisine galibiyeti getiren golleri Emine Ecem Esen ve Ecem Cumert kaydetti. Karagümrük'ün golü Derya Arhan'dan geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 23:39
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor şampiyon oldu!

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Sibel Duman'la bir penaltı atışından faydalanamayan Wulfz Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 26. dakikada Derya Arhan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 61. dakikada Emine Ecem Esen ve 64. dakikada Ecem Cumert'le goller bulan ALG Spor 2-1 öne geçti.

Müsabakadan 2-1 ayrılan Gaziantep temsilcisi, 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu elde etti.

Ligde B Grubu'nda mücadele eden iki ekipten ALG Spor, normal sezonu Wulfz Fatih Karagümrük'ün 7 puan önünde bitirdi.

Play-off çeyrek finalinde Bitexen 1207 Antalyaspor'u, yarı finalde Beşiktaş Vodafone'u saf dışı bırakan ALG Spor, Wulfz Fatih Karagümrük'ü de 2-1 yenerek 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

2018-2019 sezonu play-off finalinde Beşiktaş'a mağlup olan, geçen sezon da yarı finalde yine siyah-beyazlı ekibi geçemeyen ALG Spor, bu yıl finalde Wulfz Fatih Karagümrük engelini geçerek ilk şampiyonluğuna ulaştı.

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