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İsviçrePortekiz maçı CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. İsviçre - Portekiz maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 22:10 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 22:10
İsviçre – Portekiz maçı CANLI İZLE

UEFA Uluslar A Ligi 2.Grup'ta İsviçre ile Portekiz karşı karşıya geliyor.

İsviçre grupta aldığı 0 puanla son sırada yer alıyor. 7 puanı bulunan Portekiz ise grupta lider konumunda.

İsviçre - Portekiz maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

İSVİÇRE – PORTEKİZ MAÇININ İLK 11'LERİ

İsviçre: Jonas Omlin-Silvan Widmer-Nico Elvedi-Manuel Akanji-Ricardo Rodriguez-Remo Freuler-Granit Xhaka-Djibril Sow-Xherdan Shaqiri-Breel Embolo-Haris Seferovic

Portekiz: Rui Patricio-Pepe-Nuno Mendes-Joao Cancelo-Bruno Fernandes-Vitor Ferreira-Danilo Pereira-Otavio-Ruben Neves-Andre Silva-Rafael Leao


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