İsviçre – Portekiz maçı CANLI İZLE

UEFA Uluslar A Ligi 2.Grup'ta İsviçre ile Portekiz karşı karşıya geliyor.
İsviçre grupta aldığı 0 puanla son sırada yer alıyor. 7 puanı bulunan Portekiz ise grupta lider konumunda.
İsviçre - Portekiz maçı S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
İSVİÇRE – PORTEKİZ MAÇININ İLK 11'LERİ
İsviçre: Jonas Omlin-Silvan Widmer-Nico Elvedi-Manuel Akanji-Ricardo Rodriguez-Remo Freuler-Granit Xhaka-Djibril Sow-Xherdan Shaqiri-Breel Embolo-Haris Seferovic
Portekiz: Rui Patricio-Pepe-Nuno Mendes-Joao Cancelo-Bruno Fernandes-Vitor Ferreira-Danilo Pereira-Otavio-Ruben Neves-Andre Silva-Rafael Leao