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Portekiz - Çekya maçı CANLI izle! Portekiz Çekya maçı canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

Portekiz ile Çekya, UEFA Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımına fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 21:48 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 22:00
Portekiz - Çekya maçı CANLI izle! Portekiz Çekya maçı canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Portekiz ile Çekya kritik maçta karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz...

PORTEKİZ – ÇEKYA İLK 11'LER
Portekiz: Diogo, Cancelo, Pepe, Danilo, Guerreiro, Guedes, Carvalho, Neves, Ronaldo, Silva, Jota

Çekya: Stanek, Zima, Brabec, Mateju, Coufal, Soucek, Sadilek, Havel, Lingr, Hlozek, Kuchta

PORTEKİZ-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Portekiz - Çekya maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.

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