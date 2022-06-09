Portekiz - Çekya maçı CANLI izle! Portekiz Çekya maçı canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Portekiz ile Çekya kritik maçta karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz...
PORTEKİZ – ÇEKYA İLK 11'LER
Portekiz: Diogo, Cancelo, Pepe, Danilo, Guerreiro, Guedes, Carvalho, Neves, Ronaldo, Silva, Jota
Çekya: Stanek, Zima, Brabec, Mateju, Coufal, Soucek, Sadilek, Havel, Lingr, Hlozek, Kuchta
PORTEKİZ-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Portekiz - Çekya maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.