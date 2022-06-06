Hırvatistan - Fransa maç sonucu: 1-1 (Hırvatistan - Fransa maç özeti izle)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 1. Grup maçında Hırvatistan ile Fransa karşı karşıya geldi.

Poljud Stadyumu'nda oynanan müsabakada İtalyan Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida düdük çaldı.

Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Benzema ve Mbappe'ye yedekler arasında yer verdi.

Zorlu mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan deplasman ekibi 52. dakikada Ben Yedder'in asistinde Rabiot'un attığı klas golle 1-0 öne geçti.



Golün ardından üst üste oyuncu değişiklikleri yapan Hırvatistan oyuna ortak olmayı başardı.

Hırvatlar, 83. dakikada penaltıdan Kramaric'in attığı golle maça dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu karşılaşma 1-1 sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu beraberlikle ilk maçlarından mağlup ayrılan iki takım grupta ilk puanlarıyla tanıştı.

MODRIC'İN 150. MAÇI!

Hırvatistan futbolunun efsane ismi Modric, Fransa karşılaşmasında milli takım kariyerinde 150. maçına çıktı.