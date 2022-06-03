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Daniel Sturridge Perth Glory'den ayrıldı

Son dakika spor haberleri... Bir dönem Trabzonspor forması da giyen 32 yaşındaki İngiliz yıldız Daniel Sturridge, Avustralya ekibi Perth Glory'den ayrıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 14:04
Daniel Sturridge Perth Glory'den ayrıldı

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz sezonun ocak ayında Avustralya takımlarından Perth Glory ile anlaşmıştı. Tecrübeli oyuncunun takımdan ayrıldığı açıklandı.

32 yaşındaki golcü, sakatlığı nedeniyle çok fazla forma şansı bulamadığı Perth Glory'de 6 maça çıktı ancak skor üretemedi.

Daniel Sturridge'in kariyerinde Manchester City, Chelsea, Liverpool ve Trabzonspor gibi önemli kulüpler bulunuyor.

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