Daniel Sturridge Perth Glory'den ayrıldı

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz sezonun ocak ayında Avustralya takımlarından Perth Glory ile anlaşmıştı. Tecrübeli oyuncunun takımdan ayrıldığı açıklandı.

32 yaşındaki golcü, sakatlığı nedeniyle çok fazla forma şansı bulamadığı Perth Glory'de 6 maça çıktı ancak skor üretemedi.

Daniel Sturridge'in kariyerinde Manchester City, Chelsea, Liverpool ve Trabzonspor gibi önemli kulüpler bulunuyor.

Departures...

Jonathan Aspropotamitis, Nick Fitzgerald, Osama Malik, Josh Rawlins, Darko Stanojevic and Daniel Sturridge have parted ways with the club, while Andy Keogh has retired and taken up the role of Head of Recruitment.

