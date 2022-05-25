Merih Demiral'a Manchester United kancası! Milli yıldız İngiltere Premier Lig yolunda...

Avrupa'da ve A Milli Takım'da sergilediği futbolla yıldızlaşan Merih Demiral transferin gözdesi haline geldi. Geride bıraktığımız sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren milli yıldızımız Merih Demiral'ın talipleri git gide artıyor. Tutto Atalanta'da yer alan habere göre, Yıldız oyuncunun bu performansı sonrası İngiltere Premier Lig devi, Merih'i kadrosuna katmak için devreye girdi.

MANCHESTER UNITED DEVREDE!

İngiltere devi Manchester United, Atalanta'da sergilediği performansla bu sezon Serie A'nın en iyi çıkış yapan savunmacılarından biri olan Merih Demiral ile ilgileniyor. Atalanta'nın 23 milyon Euro karşılığında Merih Demiral'ın satın alma opsiyonunu kullanabileceği yazıldı. Atalanta'nın opsiyonu kullanmasının ardından Merih'i Manchester United'a satması bekleniyor.



