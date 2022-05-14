Chelsea – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea – Liverpool hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri...

Chelsea ile Liverpool mücadelesi için geri sayım devam ediyor ve maçtan galip ayrılarak kupanın sahibi olacak takımın hangisi olacağı merak ediliyor. 12 yılın ardından İngiltere Lig Kupası'nı kazanan ve FA Cup'ın da sahibi olmak isteyen Liverpool için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Chelsea – Liverpool saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Chelsea – Liverpool maçının muhtemel 11'leri ve karşılaşmanın detayları haberimizde...
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CHELSEA - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Chelsea - Liverpool FA Cup final mücadelesi14 Mayıs 2022 Cumartesi TSİ 18.45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
CHELSEA - LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LERİ
Liverpool Muhtemel 11'leri:
Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Thiago; Salah, Mane, Diaz
Chelsea Muhtemel 11'leri
Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Mount; Havertz, Lukaku
SON 10 MAÇTA 4 GALİBİYET 4 BERABERLİ
- Chelsea - Liverpool karşılaşmalarında, son 10 maçta 4 kez Liverpool kazanırken; 2 kez Chelsea galip geldi.
- Dört mücadele ise kıran kırana süren rekabet sayesinde beraberlikle sonuçlandı.