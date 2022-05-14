Haberler Futbol Chelsea – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea – Liverpool hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri...

Chelsea – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea – Liverpool hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri...

Chelsea ile Liverpool FA Cup final mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Kupanın sahibini belirleyecek maç için geri sayım devam ederken; futbolseverler 'Chelsea – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Chelsea – Liverpool maçının muhtemel 11'leri kimler, Chelsea – Liverpool maçı nereden canlı izlenir?' sorularının cevabı araştırılmaya devam ediyor. İşte final maçında mücadele edecek Chelsea – Liverpool karşılaşmasına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:40
Chelsea – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea – Liverpool hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri...

Chelsea ile Liverpool mücadelesi için geri sayım devam ediyor ve maçtan galip ayrılarak kupanın sahibi olacak takımın hangisi olacağı merak ediliyor. 12 yılın ardından İngiltere Lig Kupası'nı kazanan ve FA Cup'ın da sahibi olmak isteyen Liverpool için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Chelsea – Liverpool saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Chelsea – Liverpool maçının muhtemel 11'leri ve karşılaşmanın detayları haberimizde...

CHELSEA - LIVERPOOL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

CHELSEA - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Liverpool FA Cup final mücadelesi14 Mayıs 2022 Cumartesi TSİ 18.45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CHELSEA - LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool Muhtemel 11'leri:

Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Chelsea Muhtemel 11'leri

Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Mount; Havertz, Lukaku

SON 10 MAÇTA 4 GALİBİYET 4 BERABERLİ

  • Chelsea - Liverpool karşılaşmalarında, son 10 maçta 4 kez Liverpool kazanırken; 2 kez Chelsea galip geldi.
  • Dört mücadele ise kıran kırana süren rekabet sayesinde beraberlikle sonuçlandı.

DİĞER
Hande Erçel'e utandıran Kaan Yıldırım sorusu! Sevgilisinin adını duyunca gözlerinin içi güldü!
Otomotivde en fazla ihracatı İstanbul yaptı: İlk sırada Almanya var!
Ismael'in yerine o ismi önerdi! Sürpriz çıkış
Mohamed'den flaş F.Bahçe açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sheffield United - Nottingham maçı ne zaman?
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Spor Ajansı
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
14 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Öğrenci affı ne zaman çıkacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Augsburg-Greuther Fürth maçı ne zaman? Augsburg-Greuther Fürth maçı ne zaman? 12:17
Mainz-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Mainz-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 11:56
Bordeaux Lorient maçı ne zaman? Bordeaux Lorient maçı ne zaman? 11:50
Stuttgart-Köln maçı ne zaman? Stuttgart-Köln maçı ne zaman? 11:43
Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçı ne zaman? Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçı ne zaman? 11:35
Espanyol – Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Espanyol – Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? 11:33
Daha Eski
Roma Venezia maçı ne zaman? Roma Venezia maçı ne zaman? 11:32
Udinese Spezia maçı ne zaman? Udinese Spezia maçı ne zaman? 11:28
Union Berlin-Bochum maçı ne zaman? Union Berlin-Bochum maçı ne zaman? 11:26
Chelsea – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? 11:17
F.Bahçe'de temaslar sıklaştı! Sörloth olmazsa Aboubakar F.Bahçe'de temaslar sıklaştı! Sörloth olmazsa Aboubakar 01:25
Ismael'in yerine o ismi önerdi! Sürpriz çıkış Ismael'in yerine o ismi önerdi! Sürpriz çıkış 07:55