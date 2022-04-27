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Sporda devrim!

Kanunda; spor kulüpleri, anonim şirketleri ve federasyonlarının kuruluşu, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları gibi bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları düzenleniyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Sporda devrim!

TBMM, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, spor federasyonları ve spor kulüplerinin yapılarıyla ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifi daha önce kabul edilmişti. Spor Yasası olarak bilinen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunda spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları düzenleniyor.

YENİ YASA İLE NE DEĞİŞECEK?

SADECE FUTBOL DEĞİL
Yalnızca futbol değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.

KULÜPLER A.Ş. OLACAK
Kulüpler, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

DENK BÜTÇE
Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Gelir kadar borçlanılabilecek.

MENAJERLER
Futbolculara ödenen tüm maaşlar şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksimum 2 yıl süreli sözleşme yapabilecek. Komisyonu yüzde 3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.

MİLLİ SPORCU ŞARTI
Federasyonların yönetim kurullarında ilgili sporla ilgili en az 2 milli sporcu yer alacak.

ŞEFFAF DÖNEM
Spor Kulüpleri, belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını zorunlu olarak bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

YENİ FEDERASYONLAR
Bağımlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı ortadan kaldırılarak "Spor Federasyonu" şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

DENETİM BAKANLIKTA
Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görevi yapabilecek.

YÖNETİCİ SORUMLU
Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından müteselsilen sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.

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