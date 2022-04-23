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Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan dikkat çeken sözler! "30 takım çalıştırdım"

Son dakika spor haberleri... Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural katıldığı bir etkinlikle kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Kariyerimde 30 takım çalıştırdım. Türkiye'nin her bölgesinde 2-3 kez bulundum ve antrenörlük yaptım. O yüzden Türkiye'yi iyi bilirim" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 10:36
Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan dikkat çeken sözler! "30 takım çalıştırdım"

Teknik direktör Yılmaz Vural, kariyeri boyunca 30 takımı çalıştırdığını söyledi. Trakya Üniversitesi (TÜ) Fenerbahçeliler Topluluğu ve Edirne Fenerbahçeliler Derneği iş birliğinde TÜ Devlet Konservatuarı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte teknik direktör Vural, sevenleriyle buluştu.

Vural, Edirnespor Başkanı Savaş Üner moderatörlüğünde gerçekleşen programda soruları cevapladı.

53 yıldır futbolun içinde olduğunu ifade eden Vural, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde takım çalıştırdığını söyledi.

Teknik direktörlük de 36. yılı geride bıraktığını anlatan Vural, "Kariyerimde 30 takım çalıştırdım. Türkiye'nin her bölgesinde 2-3 kez bulundum ve antrenörlük yaptım. O yüzden Türkiye'yi iyi bilirim. Oralarda neler oluyor köyünden kasabasına kadar bilirim." ifadelerini kullandı.

Vural, futbolun gelişmesi için çalışmalar yapılması ve altyapıya önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



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