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MHK'de Sabri Çelik dönemi

Daha önce de 2 kez başkanlık yapan Çelik, 16 Haziran’daki TFF Olağanüstü Genel Kurulu’na dek MHK’yi yönetecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 06:50
MHK'de Sabri Çelik dönemi
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda MHK Başkanı ve üyelerini belirlediği belirtildi. Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda yer alan isimler şöyle: Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu. Daha önce 2 kez aynı görevi yürüten, Bülent Yavuz ve Hilmi Ok başkanlığındaki MHK'lerde de üye olarak görev yapan Çelik ve oluşturduğu ekip, 16 Haziran'da yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurulu'na dek MHK'yi yönetecek. Bu Genel Kurul'da seçilecek TFF Başkanı, yeni bir MHK oluşturacak. Çelik ilk olarak 2004-05 arasında MHK Başkanı olmuştu. 63 yaşındaki eski hakem, 2019'da yaklaşık 5 ay bu görevi üstlenmişti. Tecrübeli eski hakem Çelik, Bülent Yavuz ve Hilmi Ok başkanlığındaki MHK'larda da üye olarak görev almıştı.
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