Haberler Futbol Alt liglerden haberler (16.04.2022)

Alt liglerden haberler (16.04.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (16.04.2022)

YOK ARTIK ADIYAMAN
Cüneyt Dumlupınar'ı 2. kez göreve getiren Adıyaman FK, bu sezon 9 farklı hocayla çalıştı. Tolgay Kerimoğlu, Uğur Balcıoğlu, Fatih Akyel, Ergün Işık, Erol Kapusuz, Süleyman Bilgin, Sadi Ceri ve Özer Karadaş Adıyaman'da görev yaptı.

TEK HEDEF ZAFER
Denizli'nin galibiyeti ile düşme hattına gerileyen Altınordu, Manisa FK'yı ağırlayacak. İzmir ekibinin tek hedefi kazanarak tehlike bölgesinden uzaklaşmak. Tedavisi süren Ahmet Dereli Manisa karşısında takımdaki yerini alamayacak.

NAZİLLİ'YE SPONSOR
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor bir süredir görüşme halinde olduğu Eşin Group'la isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Siyahbeyazlılar 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık anlaşmada toplam 13 milyon TL gelir elde edecek.

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