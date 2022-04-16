Alt liglerden haberler (16.04.2022)

YOK ARTIK ADIYAMAN

Cüneyt Dumlupınar'ı 2. kez göreve getiren Adıyaman FK, bu sezon 9 farklı hocayla çalıştı. Tolgay Kerimoğlu, Uğur Balcıoğlu, Fatih Akyel, Ergün Işık, Erol Kapusuz, Süleyman Bilgin, Sadi Ceri ve Özer Karadaş Adıyaman'da görev yaptı.

TEK HEDEF ZAFER

Denizli'nin galibiyeti ile düşme hattına gerileyen Altınordu, Manisa FK'yı ağırlayacak. İzmir ekibinin tek hedefi kazanarak tehlike bölgesinden uzaklaşmak. Tedavisi süren Ahmet Dereli Manisa karşısında takımdaki yerini alamayacak.

NAZİLLİ'YE SPONSOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor bir süredir görüşme halinde olduğu Eşin Group'la isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Siyahbeyazlılar 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık anlaşmada toplam 13 milyon TL gelir elde edecek.