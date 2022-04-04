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SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Son dakika spor haberleri... Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etme kararı aldı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 14:33 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 15:09
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Baykan istifasının ardından Nuri Akın ve Alkın Kalkavan istifa kararı aldı. Arka arkaya gelen istifaların ardından başkan Nihat Özdemir'in de görevi bırakma kararı aldığı ortaya çıktı.

Yönetimdeki fikir ayrılıkları ve istifalar sonrası Nihat Özdemir, daha fazla göreve devam etmeme kararı aldı. Süper Lig başkanlarına durumla ilgili bilgi veren Nihat Özdemir, görevi bırakacağıyla ilgili ilk bilgiyi verdi. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir.

Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

YARCIMCI YERİNE MUSTAFA ÇAĞLAR
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, yeni bir görevlendirmede bulundu.

Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi"

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