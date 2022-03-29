POLONYA İSVEÇ CANLI İZLE | Polonya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Polonya - İsveç maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Polonya ile İsveç kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kazanan takım adını Dünya Kupası'na yazdıracak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Polonya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya - İsveç maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

POLONYA - İSVEÇ MUHTEMEL 11'LERİ

Polonya: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Cash, Krychowiak, Zurkowski, Reca; Moder, Zielinski; Lewandowski

İsveç: Olsen; Danielson, Lindelof, Nilsson, Augustinsson; Claesson, Svanberg, Olsson, Forsberg; Kulusevski, Isak