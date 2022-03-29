Alt liglerden haberler (29.03.2022)

BÖYLE MAÇ YOK: 18 KIRMIZI ÇIKTI

Elazığ'da oynanan Fırat Üniversitesi-Bismil 1936 mücadelesinde ortalık savaş alanına döndü. Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasındaki olaylar neticesinde toplamda 18 kırmızı kart çıktı. Maçın hakemi, Fırat Üniversitesi'nden 6 futbolcu ile 1 yönetici, Bismil 1936'dan 10 futbolcu ve 1 yöneticiye kırmızı kart verdi. Futbolcuları ayırmak için biber gazının kullanıldığı kavga zorlukla kontrol altına alındı.

'DAHA LİG BİTMEDİ'

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "10 puanlık bir avantajımız var. Fakat matematiksel olarak garantilemediğimiz sürece şampiyon olduk dememiz mümkün değil. Her maç kendi içerisinde zor. Ortalama 2 puanla gidersek hedefe ulaşabiliriz" diye konuştu.

TEK YÖN AVRUPA!

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün yüzünü Avrupa'ya çevirdiğini söyledi. Özkan, "A takımdan ibaret değiliz. Tamamıyla yüzümüzü Avrupa'ya çevirdik. Sonrasında ABD'ye kadar uzanabilir. İlk hedefimiz 5 büyük lige oyuncu yetiştirmek" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ YEŞİL SAHAYI ÖZLEDİ

Son olarak 7 Mart'ta Balıkesirspor'la karşılaşan Denizlispor, 3 Nisan'daki Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 26 gün sonra sahaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Arayı kamp dönemi gibi geçirdik. Kalan 9 maçımızın her biri bizim adımıza final niteliği taşıyor. Takımıma çok inanıyorum. Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.