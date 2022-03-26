Haberler Futbol Son dakika spor haberleri: Mancini'nin annesi Marianna Puolo'dan oğluna Balotelli eleştirisi!

Son dakika spor haberleri: Mancini'nin annesi Marianna Puolo'dan oğluna Balotelli eleştirisi!

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde büyük bir sürpriz yaşayarak Kuzey Makedonya'ya elenen son Avrupa Şampiyonu İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini eleştirilerin hedefi haline geldi. Tecrübeli çalıştırıcının annesi de konuyla ilgili görüşlerini paylaşırken, Mario Balotelli'nin milli takım kadrosuna alınmamasına değindi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:30
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika spor haberleri: Mancini'nin annesi Marianna Puolo'dan oğluna Balotelli eleştirisi!

EURO 2020'yi şampiyon tamamlayan İtalya Milli Takımı, büyük bir şok yaşayarak 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya elendi.

Son dakika spor haberleri: Mancini'nin annesi Marianna Puolo'dan oğluna Balotelli eleştirisi!

Dünya Kupası bileti alamayarak ülkeyi şaşkına çeviren İtalya'da eleştirilerin hedefindeki isim teknik direktör Roberto Mancini oldu.

Son dakika spor haberleri: Mancini'nin annesi Marianna Puolo'dan oğluna Balotelli eleştirisi!

Mancini'nin kararlarını eleştirenler arasında, tecrübeli teknik adamın annesi de vardı.

Son dakika spor haberleri: Mancini'nin annesi Marianna Puolo'dan oğluna Balotelli eleştirisi!

Mancini'nin annesi Marianna Puolo, Football Italia'da yer alan haberde, "Daha iyi olabilirdi ama bu futbol, bazen iyi bazen kötü gidebilir. Ellerimizde olan bir maçtı ama hücumda etkili değildik" dedi.

Son dakika spor haberleri: Mancini'nin annesi Marianna Puolo'dan oğluna Balotelli eleştirisi!

Adana Demirspor forması giyen golcü oyuncu Mario Balotelli'nin kadroda olmamasına değinen Marianna Puolo, "Ben olsaydım Balotelli'yi kadroya alırdım. Çünkü inanılmaz bir fiziği var ve kale önünde kimse onu durduramıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Mancini'nin annesi Marianna Puolo'dan oğluna Balotelli eleştirisi!

Jorginho'nun milli takımda kaçırdığı penaltıları da vurgulayan Puolo, "Ne yazık ki Jorginho'nun hataları bize pahalıya mal oldu. Hedef göstermek istemiyorum kesinlikle bilerek yapmadı ama 3 penaltı kaçırırsanız..." şeklinde konuştu.

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