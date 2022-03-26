Son dakika spor haberleri: Mancini'nin annesi Marianna Puolo'dan oğluna Balotelli eleştirisi!

EURO 2020'yi şampiyon tamamlayan İtalya Milli Takımı, büyük bir şok yaşayarak 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya elendi.
EURO 2020'yi şampiyon tamamlayan İtalya Milli Takımı, büyük bir şok yaşayarak 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya elendi.
Dünya Kupası bileti alamayarak ülkeyi şaşkına çeviren İtalya'da eleştirilerin hedefindeki isim teknik direktör Roberto Mancini oldu.
Mancini'nin kararlarını eleştirenler arasında, tecrübeli teknik adamın annesi de vardı.
Mancini'nin annesi Marianna Puolo, Football Italia'da yer alan haberde, "Daha iyi olabilirdi ama bu futbol, bazen iyi bazen kötü gidebilir. Ellerimizde olan bir maçtı ama hücumda etkili değildik" dedi.
Adana Demirspor forması giyen golcü oyuncu Mario Balotelli'nin kadroda olmamasına değinen Marianna Puolo, "Ben olsaydım Balotelli'yi kadroya alırdım. Çünkü inanılmaz bir fiziği var ve kale önünde kimse onu durduramıyor" ifadelerini kullandı.
Jorginho'nun milli takımda kaçırdığı penaltıları da vurgulayan Puolo, "Ne yazık ki Jorginho'nun hataları bize pahalıya mal oldu. Hedef göstermek istemiyorum kesinlikle bilerek yapmadı ama 3 penaltı kaçırırsanız..." şeklinde konuştu.
Son olarak kaleci Donnarumma'nın performansını da eleştiren anne Puolo, "Makedonya'nın sadece bir şutu vardı. Donnarumma kurtarabilirdi. Ancak şimdi bunu konuşmak faydasız" dedi.