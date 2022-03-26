Son dakika spor haberleri: Mancini'nin annesi Marianna Puolo'dan oğluna Balotelli eleştirisi!

Mancini'nin annesi Marianna Puolo, Football Italia'da yer alan haberde, "Daha iyi olabilirdi ama bu futbol, bazen iyi bazen kötü gidebilir. Ellerimizde olan bir maçtı ama hücumda etkili değildik" dedi.

Adana Demirspor forması giyen golcü oyuncu Mario Balotelli'nin kadroda olmamasına değinen Marianna Puolo, "Ben olsaydım Balotelli'yi kadroya alırdım. Çünkü inanılmaz bir fiziği var ve kale önünde kimse onu durduramıyor" ifadelerini kullandı.